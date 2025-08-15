¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤¬16Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍ­¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¾®Åç¤Ïº£µ¨16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦00¤È¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÅêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï5·î4Æü°ÊÍè¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¡£º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½é²ó¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£