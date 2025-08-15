ハウス食品は8月11日、「ご当地くだものフルーチェ」＜「山梨県産シャインマスカット」 果汁使用＞(税別希望小売価格236円)を全国のスーパーなどで発売した。、「ご当地くだものフルーチェ」＜「山梨県産シャインマスカット」 果汁使用＞(税別希望小売価格236円)○「山梨県産シャインマスカット」生果実のリアルな風味を再現ご当地くだものフルーチェは、日本各地の"ご当地くだもの"の魅力を食卓に届けるフルーチェのシリーズ。国