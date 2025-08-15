15日放送されたカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」で、お笑いタレントなかやまきんに君（46）が詐欺被害にあったニュースを取り上げた。事務所の元スタッフに800万円をだまし取られたとして、きんに君は公式サイトを通じて「弊社は2024年6月に被害届を提出し」「逮捕の連絡を受け、警察関係者の皆様には深く感謝しております」と公表。「とれたてっ！」のコメンテーター、小籔千豊（51）は、容疑者について「なに黙秘しとんねん！」