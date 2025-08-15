µþÅÔÈ¯¤Î¿Íµ¤ËõÃã¥¹¥¿¥ó¥Éº£²ó¹õÇ­¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤Å¹¤¬Ï¢¤Ê¤ëÅìµþ¡¦±ü½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¬½½È¬½ÂÃ«¡×¡£2025Ç¯7·î1Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ËõÃã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤ËËÜÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÀõÁð¤Ë¼¡¤°ÅÔÆâ2¹æÅ¹¡£µþÅÔ¤Î¸·Áª¤·¤¿ÃãÍÕ¤À¤±¤ò»È¤Ã¤¿ÆüËÜÃã¡¢¥é¥Æ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£»Â¿·¤Ê±ßÃì¤¬Ï¢¤Ê¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯Å¹Æâ¡£¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Æ¥é¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å¹Æâ¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È