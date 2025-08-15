THE ALFEEの最新シングル「HEART OF RAINBOW」が、オリコン週間シングルランキング(8/5発表)で初登場3位を記録した。これによって59作連続シングルトップ10入りを達成し、歴代男性アーティスト記録にて嵐を抜き単独1位となった。THE ALFEEは最新シングル「HEART OF RAINBOW」リリースを記念して、9月7日に都内某所でスペシャルトークイベントを開催する。対象CD購入者から抽選で1,000名を招待する同イベントでは、メンバーが作品に