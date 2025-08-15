◇MLB ブレーブス4ー3メッツ(日本時間15日、シティ・フィールド)メッツの千賀滉大投手が本拠地でのブレーブス戦に先発登板。5回2/3を投げて2失点と力投するも、今季8勝目はお預けとなりました。初回、2アウトからセンター前ヒットで出塁を許したものの、4番マルセル・オズナ選手をファウルフライに抑えて無失点。2回はイニング先頭のマイケル・ハリス?選手にライト前ヒットを浴び、二盗を決められて無死2塁の場面を迎えます。しか