¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë3°Ì°Ê²¼¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¤¢¤±¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼ó°Ìºå¿À¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤µð¿Í¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¥«¡¼¥É½éÀï¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£»³ºêÅê¼ê¤Ï¸½ºß9¾¡3ÇÔ¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢9¾¡¤ÇÄäÂÚ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï°ìµ¤¤Ë2·å¤ËÅþÃ£¤Ç¤­¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëºå¿À¤Ï°ËÆ£¾­»ÊÅê¼ê¡£º£µ¨Éé¤±¤Ê¤·¤Î4¾¡0ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤â1.06¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µð¿ÍÀï¤Ë¤Ïº£µ¨6²ó1/3¤òÅê¤²¡¢4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤Ç