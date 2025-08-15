お笑い芸人・なかやまきんに君（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。14日に放送されたテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15※14日は後11：45）“仮面ライダー芸人”企画の後半で登場した、「腹筋崩壊太郎」を公開した。【写真】「これが本当の筋肉ライダーや！」なかやまきんに君＆仮面ライダーゼッツの2ショット※3枚目「#キャー腹筋崩壊太郎一瞬出るのステキー」とハッシュタグをつけ