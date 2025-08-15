アベンジャーズに代わって世界に襲いかかる危機に立ち向かうことになった新チーム〈サンダーボルツ*〉誕生の物語を描いた映画『サンダーボルツ*』が27日から「ディズニープラス」で見放題独占配信されることが決まった。【写真】作品を見ると違いが分かる『サンダーボルツ*』劇場公開時のポスター5月2日に日米同時公開された本作は、人類消滅の危機のなか、過去に悪事を犯したことのある“最強”でも、“ヒーロー”でもない