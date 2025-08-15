大沢たかおが主演・プロデューサーを務める9月26日公開の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が、通常版に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXで同時上映されることが決定。緊迫感あふれるSCREENX版のポスタービジュアルも解禁された。【動画】Ado、『沈黙の艦隊』続編映画でも主題歌を担当！宮本浩次×まふまふとのタッグによる主題歌入り予告解禁本作は、大沢が主演・プロデューサーを務めた映画とドラマ『沈黙の艦隊』の続編。