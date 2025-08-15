木村達成が主演する舞台『狂人なおもて往生をとぐ〜昔、僕達は愛した〜』より、木村演じる主人公・出と、彼と家族ゲームを繰り広げる登場人物たちを配した公演ビジュアルが解禁された。【写真】主演を務める木村達成挑発的、熱狂的でありながらも、美しい詩的なセリフが印象的な数多くの伝説的戯曲を生み出した劇作家・清水邦夫。本作は、清水が1969年に安部公房の推薦で俳優座公演のために書き下ろした作品だ。劇作を始めて約