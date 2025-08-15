落語家の露の都（69）、桂慶枝（64）が15日、上方落語の定席、大阪・天満天神繁昌亭で9月15日に行われる「開場19周年記念特別公演」の取材会を行った。当日は3部制で1部は、東京からその日に駆け付けるという笑福亭鶴瓶（73）がトリを、3部の大トリには桂文枝（82）が繁昌亭の創設秘話を落語にした創作落語「しあわせの寄席提灯」を披露。それぞれの回で逸話や裏話を明かすトークコーナーも盛り込まれる。風水に詳しい都は1