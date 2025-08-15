¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤Ï13Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥í¥·¥¢ÀêÎÎÃÏ¤ËËäÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÛÊª»ñ¸»¤Î³«È¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÄäÀï¹ç°Õ¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£