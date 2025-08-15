¤³¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤Ê¤Î¤«¥Û¥ó¥â¥Î¤Ê¤Î¤«!?¥ì¥×¥ê¥«¤À¤±¤É¥Ç¥­¤Î¤è¤µ¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸øÇ§¤·¤¿¡ÖDB4GT¥¶¥¬¡¼¥È¡¦¥µ¥ó¥¯¥·¥ç¥óII¡õIII¡×