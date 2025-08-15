熱田神宮で奉納土俵入りを行う横綱大の里。太刀持ち高安、露払い隆の勝＝7月、名古屋市大相撲の横綱大の里が、父中村知幸さん（49）の勤務する運送会社から土俵入りで使用する三つぞろいの化粧まわしを贈られることが15日、分かった。贈り主は金沢市に本社を置く「北陸貨物運輸」。同社によると、中村さんは30年近くも運送ドライバーをしている。24日に同社営業所で贈呈式が行われる予定。25日に金沢市で行われる夏巡業の土俵入