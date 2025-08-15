Ãæ¹ñ¼Ö¤ÎÀª¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤âEV¤òÈ¯É½!?¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¬¥¤¥­¥ó¥É¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤¿