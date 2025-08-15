阪神・小谷野栄一打撃チーフコーチが引退を表明した中日・中田をねぎらった。中田は日本ハム時代からかわいがってきた後輩。引退については「律儀なやつだから、直接会った時に前もって伝えてくれていた」という。ともに日本ハムの主力として活躍した２人。「（入団当初は）キャンプ中から俺の部屋に居座っていたから（笑）。一緒にいる時間は長かったから。一緒に馬鹿もやってきたし、刺激ももらった。あいつのおかげでこっち