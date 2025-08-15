Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、自身のInstagramを更新。青空の下で夏を満喫するオフショットを披露し、ファンの注目を集めている。 写真：ミセス若井が青空の下で夏を楽しむ姿 ■若井の夏を感じるオフショットにファン歓喜 本投稿は、「#夏の影」「#わかいのなつやすみ2」とハッシュタグが添えられて複数枚の写真を披露。8月11日にリリースされたMrs. GREEN APPLEの新曲MV撮影の合間に撮影されたオフショットのようだ。