右肩の「インピンジメント症候群」で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手が14日（日本時間15日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてアルバカーキ戦に先発。初のリハビリ登板となったが、2回0／3を6安打3失点で降板し、予定していた3回を投げ切れなかった。米メディア『Dodgers Beat』などが伝えている。 ■6安打浴びて予定回数を投げ切れず 佐々木は初回から苦しい投球となった。