¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ÆóµÜÏÂÌé¡ØAERA¡Ù¤Ë¤Æ¡¢8¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡ª ÆóµÜÏÂÌé¤¬¡¢8·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØAERA¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ µÓËÜ¤Å¤¯¤ê¤«¤é»²²Ã¤·¡¢¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡Ê8·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆóµÜ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï2,300¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤«¤é¡¢8Ê¬´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¸þ