2025年7月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。社会部門の第2位は――。▼第1位煽り運転に対して｢ノロノロ走行｣は絶対ダメ…元刑事が教える｢ヤバい運転手を一発で免許取り消しにする方法｣▼第2位大地震でまず確保すべきは水でも食料でもない…被災者が｢これだけは担いで逃げて｣という最も重要なモノ2選▼第3位なぜ人口6万人の伊東市長の｢学歴詐称｣が"祭り"になっているのか…東洋大