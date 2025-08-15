¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÉâ¤«¤ÖÍÍ»Ò¤äÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¿åÃå»Ñ24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë8·î21Æü¤Ë¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ÖMARIN¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ëËÜÅÄ¡£Instagram¤Ç¤Ï¿åÃå¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤ä¡¢¥×¡¼¥ë»£±Æ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹