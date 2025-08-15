米メディア『シアトル・スポーツ』は14日（日本時間15日）、「ローリーが語る『トレード期限後、マリナーズプレーオフ進出への挑戦』」と題した動画を投稿。現在、両リーグトップの45本塁打を記録しているカル・ローリー捕手のインタビューを公開した。過酷なポジションをこなしながら、歴史的なペースでアーチを量産し続ける28歳。扇の要の素顔に迫って