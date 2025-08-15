健康で長生きするにはどうすればいいのか。福島県立医科大学医学部の大平哲也主任教授は「健康寿命が長い人には『特に意識していなかったのに、気づいたら健康になっていた』という共通点がある。個人の意志の力に頼らない『仕組みづくり』が大切だ」という――。（第1回）※本稿は、大平哲也『10000人を60年間追跡調査してわかった 健康な人の小さな習慣』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。■米国人のコレステロー