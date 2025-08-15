ÀÐÀî¸©²Ã²ì»ÔÂçÀ»»ûËÜÄ®¤Î»þ¾áÆ²¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤òµ§¤ê¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾â¡Ê¤Ø¤¤¤ï¤Î¤«¤Í¡Ë¡×¤¬ÆÍ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾â¤ÏËèÇ¯¡¢8·î15Æü¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤ÎÀµ¸á¤ËÆÍ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¾áÆ²¤Ï1667Ç¯¡¢ÂçÀ»»ûÈÍ2ÂåÌÜÈÍ¼ç¡¦Á°ÅÄÍøÌÀ¤¬·úÂ¤¤·¡¢ÈÍÀ¯»þÂå¤Ï»þ¹ï¤äºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÀï»à¡¢°ä¹ü¤¹¤éÌµ¤¤¡×2003Ç¯¤ËÎò»ËÅª¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤ÎÊÝÂ¸¤äÉü¸µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëNPOË¡¿Í¡ÖÎòÄ®¥»¥ó¥¿¡¼ÂçÀ»»û¡×¤¬Éü¸µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀ»