Ê¡²¬¸©¤Ï15Æü¡¢Æ±¸©½¡Áü»Ô²­¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿Æ±¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç10Æü¤ËÀî¤ËÎ®¤µ¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç±«¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤ÏÊ¡²¬¡¢·§ËÜÎ¾¸©¤Ç·×5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£