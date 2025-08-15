¡ÖPayPay¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó·èºÑÂç¼êPayPay¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³ô¼°¾å¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤­¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¤Ë¡¢¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡ÊIPO¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà¤òÊÆ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤ËÈó¸ø³«¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¡£IPO¤Î»þ´ü¤ä²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£IPO¤Î²ÄÈÝ¤ÏÁê¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢SEC¤Ë¤è¤ë¿³ºº¼êÂ³¤­¤Î´°Î»¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÎLINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¥ä¥Õ¡¼¤Ï5·î¡¢¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤ÎIPO½àÈ÷¤Ë