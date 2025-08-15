ドラマ「塀の中の美容室」主演を務める奈緒 奈緒が主演を務めるWOWOW連続ドラマW-30「塀の中の美容室」が、8月22日(金)よりスタートする。女子刑務所の中にある「あおぞら美容室」を舞台にした桜井美奈の同名小説を連続ドラマ化した本作。受刑者で美容師の小松原葉留(奈緒)が、さまざまな人との出会いを通して、自ら犯した罪やこれからの人生と向き合っていく。今回、奈緒にインタビューを実施。奈緒は、「女子刑務所に実在す