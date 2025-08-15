JR西日本グループは8月19日、「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」(以下、「万博記念ICOCA」)付商品をWESTERモールで発売する。「2025大阪・関西万博 記念ICOCA・フォトフレームセット」(3,200円/配送料別) ©Expo 2025同社では2025年大阪・関西万博の開催にあわせて、万博記念ICOCA付商品を発売している。今回、要望のあった会場外発売について、WESTERモールにて発売することが決定した。商品は「2025大阪・関西万博 記念ICOCA