セブン‐イレブン・ジャパンは8月12日、セブンカフェ スムージーから「カフェラテスムージー」(300.24円)を全国のセブン‐イレブンで順次、数量限定で発売した。「カフェラテスムージー」(300.24円)○スイーツ感覚で飲めるスムージーが誕生近年、カフェや専門店では若い世代を中心にスイーツ系のドリンクが人気となっている。健康志向のイメージが強いスムージーだが、今回「SMOOTHIE＋SWEETS」という切り口で、スイーツ感覚で楽し