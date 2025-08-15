俳優岸谷五朗とシンガー・ソングライター岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が15日までにX（旧ツイッター）を更新。「親の七光り」にまつわる投稿で不快感を示した。一連の「親の七光り」騒動のきっかけは立憲民主党の米山隆一衆院議員（57）だった。米山氏は、岸谷が同党の中谷一馬氏とYouTubeで対談する告知投稿を引用した上で「執行部の一員がこのような発信の片棒を担がれることに心底失望します」と投稿