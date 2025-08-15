15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬(¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°)¡£ËèÇ¯ßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ëÆ±¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬±É¸÷¤Ëµ±¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta Analyst¡Ù¤Ï13Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£1°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê2°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼3°Ì¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼4°Ì¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë5°Ì¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª6°Ì¥Ù¥Æ¥£¥¹7°Ì¥ª¥µ¥¹¥Ê8