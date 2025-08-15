大正製薬が「夏に流行を迎える感染症の特徴」や「症状に応じた家庭ケアのヒント」を紹介している。○夏の子育てに不安の声同社が0〜12歳までの子どもをもつ保護者に調査したところ、過去3年間の夏に子どもが夏風邪または新型コロナにかかったことがあると回答した人は69%にも達した。さらに、そのうち67%もの人が「夏風邪か新型コロナか判断できず、不安になった経験がある」と回答した。過去3年間の夏に、お子さまが夏風邪または