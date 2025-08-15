エースコックは8月18日、「スーパーカップ1.5倍 北海道 コーン塩バター味ラーメン/沖縄 島そば」(希望小売価格240円/税抜)を全国で発売する。左「スーパーカップ1.5倍 北海道 コーン塩バター味ラーメン」「スーパーカップ1.5倍 沖縄 島そば」(希望小売価格240円/税抜)スーパーカップから、夏に人気の観光地「北海道」「沖縄」をテーマにした商品が期間限定で登場する。北海道 コーン塩バター味ラーメンには、滑らかさのある丸刃の