歯周病の正体と放置によるリスク 犬の歯周病は、歯のまわりの組織（歯肉や歯根膜、歯槽骨など）に炎症が起こる病気です。3歳以上の犬の80％以上がかかっているといわれ、決して珍しいものではありません。 初期は「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきの赤みや腫れ、出血が見られます。進行すると「歯周炎」に移行し、歯を支える骨が溶け、歯のぐらつきや脱落を招きます。さらに悪化すると、口の中の細菌が血流を通じて全身に拡散し、心