１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４０２円０７銭（１・０２％）高の３万９６７４円１０銭だった。２日ぶりに値上がりし、１３日につけた３月の公表開始以来の最高値（３万９６７３円９８銭）を更新した。３３３銘柄のうち２３９銘柄（約７２％）が上昇した。内閣府の発表した２０２５年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が堅調だったことが好感され、幅広い銘柄に買