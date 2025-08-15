¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÃËÀ­¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦¼ÐÎ¤Ä®¤ÎÍå±±³Ù¤ÇÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íå±±³Ù¤Ç¤Ï14Æü¸áÁ°¡¢Íå±±³Ù¤ÎÉ¸¹â550¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÎÅÐ»³Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­2¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÂÀ¤â¤â¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂçÎÌ¤Ë½Ð·ì¤·¡¢¥ä¥Ö¤ÎÃæ¤Ë°ú¤­¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢¸áÁ°5»þ30Ê¬¤´¤í¤«¤é·Ù»¡¤¬18¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½±¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢ÃËÀ­¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë