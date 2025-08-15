16日は東海や関東甲信では湿った空気が流れ込む影響で雲が多く、所々で雨が降るでしょう。雷を伴った非常に激しい雨の降る所もありそうです。その他の地域は高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。ただ、九州から近畿や北陸では山沿いを中心に、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。天気の急変に注意してください。沖縄も所々で雨が降りそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、35℃以上の猛暑日となる所もあるでしょう