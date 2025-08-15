奥平大兼（21）が終戦の日の15日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、竹野内豊（54）の主演映画「雪風YUKIKAZE」（山田敏久監督）初日舞台あいさつで、共演の玉木宏（45）から、泳ぎが苦手だと“暴露”された。米国をはじめ、戦勝国からも“世界一の幸運艦”などとたたえられ、大日本帝国海軍で沈むことなく終戦を迎えた唯一の駆逐艦「雪風」を、史実に基づきフィクションとして描いた作品で、戦争映画に初挑戦した奥平