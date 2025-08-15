ドラゴンズの中田翔選手(36)が8月15日、18年間のプロ野球人生に区切りをつけ、今シーズン限りでの現役引退を表明しました。中田翔選手：「（引退を決めたのは）2カ月前ぐらいですかね。満足いくスイングができないだとか、思い通りに体が動かないというのを感じてきた中で、そういう決断を自分自身で下しました」ファイターズ、ジャイアンツで打点王3回、ベストナインを5回受賞するなど、主砲として活躍した中田選