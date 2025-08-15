2025年は終戦から80年。80年前に何が起こったのか、私たちはリアルな現状をなかなか知ることができません。さらに、体験を聞いても、今と同じ尺度で考えてしまいがちに。そして「そんなこと信じられない」「なぜイヤと言えなかったのか」という声がSNSなどで散見されます。ですが、実際に経験した方たちのお話を直接伺うと、言える時代ではなかったこと、私たちが戦争でイメージする以上の残虐な光景があったことがわかります。特