15日、フィリピン・ラグナ州カリラヤでの慰霊祭で、石破首相のメッセージを代読する遠藤和也大使（共同）【カリラヤ共同】太平洋戦争の海外の激戦地では最多の約51万8千人の日本人が死亡したフィリピンで15日、日本大使館主催の慰霊祭が行われた。遠藤和也大使はフィリピン側からも100万人を超える犠牲者が出たと強調し、戦後80年を迎え「戦争の悲惨さと平和の尊さを深く心に刻み、記憶を風化させることなく継承していくことが重