北海道・知床半島の斜里町と羅臼（らうす）町にまたがる羅臼岳（１６６０メートル）で１４日、登山客の２０歳代男性がヒグマに襲われて行方不明となった被害で、道警は１５日、現場近くの山中で男性の遺体が見つかったと発表した。損傷が激しく、道警はクマに襲撃されて死亡したと断定して調べている。クマによる人身被害は各地で相次いでおり、亡くなったのは今年４人目。道警によると、遺体で見つかったのは、東京都墨田区向