竹野内豊（54）が終戦の日の15日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた主演映画「雪風YUKIKAZE」（山田敏久監督）初日舞台あいさつに登壇。米国をはじめ、戦勝国からも“世界一の幸運艦”などとたたえられ、大日本帝国海軍で沈むことなく終戦を迎えた唯一の駆逐艦「雪風」。史実に基づきフィクションとして描いた作品を、現代に公開するのは「偶然ではなく、何かの必然だったのではないかと思っております」と感慨深げに語