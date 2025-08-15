『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』が2025年8月15日（金）にコミックシーモアにて配信開始。2025年9月12日（金）には飛鳥新社から書籍としても発売される。 【画像】書店員の朝の準備を試し読みする 『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』は出版業界で働く女性たちの朝の準備を題材にしたイラストコミック。著者や編集者、デザイナー、印刷営業、書店員、そして読者など6人の朝の準備の様子が、Y