º£Ç¯£µ·î¡¢»³·Á¸©¹âÈ«Ä®¤Î¿¹ÎÓ¤ËÊü²Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿£·£¶ºÐ¤Î½÷À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³·ÁÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤¬¡¢¤­¤Î¤¦ÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÁÜºº¤Ë¤è¤êÈ½ÌÀ¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¡×¹âÈ«Ä®¤Î¿¹ÎÓ¤ËÊü²ÐÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À­¡Ê76¡Ë¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¡Ê»³·Á¡Ë ¤³¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯£µ·î¡¢£·£¶ºÐ¤Î½÷À­¤¬¼«Âð¶á¤¯¤Î¹âÈ«Ä®°Âµ×ÄÅ¤Î»³ÎÓ¤Ç²¼Áð¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢»³ÎÓ¤ª¤è¤½£±£°£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ »³·Á