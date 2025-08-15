¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯3ÆüÌÜ¡¦ÆüÍË¤ËÂç¤­¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥à¡ÊHAIM¡Ë¡£¤½¤ÎÍâ¡¹Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î3»ÐËå¥Ð¥ó¥É¤¬²áµî¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÇ»Ì©¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£22»þ²á¤®¤ÎWHITE STAGE¤Ï¡¢¿ÈÆ°¤­¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç´Ñ½°¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹½÷¥¨¥¹¥Æ¥£¡¢¼¡½÷¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢»°½÷¥¢¥é¥Ê¤È¤¤¤¦ÌµÅ¨¤Î»°»ÐËå¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢½é´ü¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖThe Wire¡×¤¬³®Àû²Î¤Î¤´¤È¤¯¶Á¤­ÅÏ¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îí÷¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë