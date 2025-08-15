俳優の竹野内豊が15日、都内で行われた映画『雪風 YUKIKAZE』初日舞台あいさつに登壇。終戦の日に公開を迎える心境を語った。【集合ショット】晴れやかな顔で公開初日を迎えた田中麗奈＆奥平大兼ら同作は、太平洋戦争中に実在した一隻の駆逐艦（くちくかん）「雪風」の知られざる史実を背景に、戦中、戦後、さらに現代へとつながる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿とその運命を壮大なスケールで描く。1945年8月15日の終