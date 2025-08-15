楽天・三木肇監督が１５日、今季限りでの現役引退を発表した中日・中田翔内野手をねぎらった。日本ハム時代の０８年はともに現役で、０９から１３年はコーチと選手の間柄で一緒にプレー。「本人しかわからないことだけど、いろんな中での決断だと思う。彼が選んだならそれが正解」と話し、こういう形での引退表明に「あいつっぽいな、と思う。体もしんどかったんだろうし、いろんな葛藤や戦いがあると思うから」と言葉をつなげた