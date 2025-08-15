◆イングランド・リーグ杯カラバオカップ１回戦バーミンガム２―１シェフィールドＵ（１３日・バーミンガム）フランス１部レンヌから新加入したＦＷ古橋亨梧が前半５分に移籍後初ゴールを決め、チームの勝利に貢献した。古橋は相手のバックパスを拾った味方からのパスを受けると、無人のゴールに流し込んだ。この日は後半１２分まで出場した。ＭＦ岩田智輝はフル出場した。試合は１―０の後半２７分、ＭＦハメルにセンター